هل أصاب المنتخب في إعادة وردة؟.. القصة الكاملة لأزمة "التحرش" في 10 نقاط

مصراوي

قرر هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، إعادة عمرو وردة لاعب منتخب مصر لمعسكر "الفراعنة" المشارك في كأس الأمم الأفريقية 2019.

ومن المنتظر مشاركة اللاعب في تدريبات مصر، التي تستعد حاليًا للقاء أوغندا الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم.

وتأهل المنتخب إلى دور الـ16 من المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى.

ونستعرض في السطور التالية التسلسل الزمني لأزمة وردة مع المنتخب في 10 نقاط:

- فتاة إنستجرام:

نشرت إحدى عارضات الأزياء فيديو تؤكد خلاله دخول مجموعة من لاعبي...