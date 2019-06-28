رسميا.. حرمان ميلان من المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس" حرمان نادي ميلان الإيطالي من المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل (2019-20)، لعدم الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف.

وأنهى ميلان الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري الإيطالي ليتأهل إلى الدوري الأوروبي بالموسم المقبل، لكن محكمة كاس أعلنت اليوم الجمعة حرمانه من المشاركة الأوروبية.

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وأعلنت المحكمة الرياضية في بيانها عن الموافقة على الاتفاق الذي تم بين ميلان والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بعدم اللعب في المسابقة الأوروبية.

وجاء في البيان أنه تم إلغاء قرار غرفة التحكيم في يويفا بشأن المخالفات المالية لميلان، وإلغاء قرار غرفة التحقيق التابعة لهيئة الرقابة المالية باليويفا ضد الروسونيري، بعد خرق قانون اللعب المالي النظيف.

ومن المقرر أن يشارك تورينو في "يوروبا ليج"، الذي احتل المركز السابع في الكالشيو (2018-19)، بدلا من ميلان الذي تم استبعاده من المسابقة لانتهاك قانون اللعب المالي النظيف.