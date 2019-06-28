الأهلي يضع برنامجا بدنيا لـ3 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وضع الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي برنامجا بدنيا خاصًا للثلاثي علي معلول وصلاح محسن وناصر ماهر، المقرر انتظامهما قريبا في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان الجهاز الفني منح الثلاثي راحة سلبية إضافية من التدريبات، على أن ينتظم الثنائي ناصر ومحسن في تدريبات الفريق غدا السبت، بينما ينتظم معلول في التدريبات خلال الـ٤٨ ساعة المقبلة.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء غدٍ السبت بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة لاسارتي.

من جانبه، ينتظر الجهاز الفني التقارير الطبية التي سيعود بها سعد سمير وكريم نيدفيد لاعبا الفريق من ألمانيا لتحديد موعد انتظامهما في التدريبات الجماعية.

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وأضاف الجهاز الفني أن الثنائي سيعود بتقرير طبي وافٍ لاستكمال تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة، وأيضا لتحديد موعد انتظامهما بشكل تدريجي في تدريبات الفريق.

ويعاني سعد من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، في حين أجرى نيدفيد جراحة غضروف الركبة في ألمانيا.

ويستعد الأهلي للسفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل لخوض معسكر إعداد هناك يشتمل على بعض التجارب الودية، استعدادا للمرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن الأهلي، متصدر ترتيب الدوري المصري، سيخوض مباراتين في المسابقة بعد نهاية مسابقة كأس الأمم الإفريقية أمام كل من المقاولون العرب والزمالك.