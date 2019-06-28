كيف تستقبل "تايم سبورت" لمشاهدة مباراتي تونس والمغرب بكأس الأمم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

ينتظر عشاق كرة القدم الأفريقية يوماً حافلاً ببطولة كأس الأمم لمتابعة مواجهتي المغرب وكوت ديفوار فى المجموعة الرابعة وتونس ومالي في المجموعة الخامسة فى يوم الحسم لعرب شمال أفريقيا.

وتأهلت مصر والجزائر إلى دور الـ 16 فيما تحتاج المغرب للفوز من أجل التأهل فيما يحافظ انتصار تونس على حظوظها فى التأهل بعد التعادل مع أنجولا فى الجولة الأولي.

وتذاع المباراتين فضائياً عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية فيما تنقل قناة "تايم سبورت" البطولة أرضياً.

وستكون قناة "تايم سبورت" على ترددين أرضي وفضائي؛ الأرضي هو UHF32 والفضائي هو 11449 أفقي، وتم نقل التردد الأرضي لنفس تردد القناة الثانية بحيث يسهل الوصول لها من خلال البحث التلقائي عبر الإريال الهوائي العادي.

ماذا يعني نقل تردد "تايم سبورتس" الأرضي للقناة الثانية؟

فهد العتيبي يُعلن انضمامه لقناة تايم سبورت



ويشهد استوديو تايم سبورت رباعي عربي للتحليل على مباراتي تونس والمغرب وهم ، المعلقين، السعودي فهد العتيبي والإماراتي علي سعيد الكعبي والثنائى بادو الزكي الأسطورة المفربية والجزائري عبد الحفيظ تسفاوت.

وأعلنت قناة "تايم سبورتس"، اسناد مهمة تعليق على مباراة تونس ومالي التى تقام الساعة الرابعة والنصف مساءً إلى فهد العتيبي فى الاستوديو التحليلي الذي يقوده كريم خطاب ويستضيف طه إسماعيل وحسني عبد ربه والجزائري عبد الحفيظ تسفاوت.

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فيما يعلق على مباراة مالي وكوت ديفوار التى تقام فى تمام الساعة السابعة علي سعيد الكعبي فى الاستوديو التحليلي الذي يقوده أحمد شوبير ويستضيف عماد متعب وأيمن يونس والمغربي بادو الزكي.

تردد "تايم سبورتس" الأرضية بسيط للغاية يتمثل في الأجراء بعدة خطوات كالتالي:

- الحصول على إريال أو جهاز استقبال صغير داخلي أو خارجي إن أمكن.

- توصيل الإريال بالتلفزيون وإلغاء توصيله بالريسفير.

- ضبط إعدادات التلفاز لاستقبال البث.

- البحث عن القنوات الأرضية من زر البحث الأوتوماتيك أو اليدوي.

- عند ظهور قناة تايم سبورتس قم بالخروج من إعدادات البحث وعمل حفظ للقناة الأرضية "Save And Exit".

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