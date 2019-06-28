مدرب كينيا: انتصارنا على تنزانيا سيبقينا في البطولة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- ( د ب أ):
أكد الفرنسي سيباستيان مينييه، المدير الفني لمنتخب كينيا أن فوز فريقه على تنزانيا 3-2، مساء الخميس، في ختام الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة، سيبقي الفريق في منافسة بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة بمصر حتى 19 يوليو المقبل.
وسجلت كينيا نقاطها الثلاث الأولى في البطولة بعدما كانت خسرت المباراة الأولى أمام الجزائر 0-2.
وقال مينييه، في المؤتمر الصحفي الذي اعقب المباراة: "سعيد جدا بهذا الانتصار لأنه سيبقينا في البطولة، الأمر كان صعبا في البداية، حيث أظهرنا بعض نقاط الضعف في الدفاع وكان من الضروري أن نغير بعض الأشياء وهذا ما قمنا به فعلا".
وأضاف "عندما كنا متأخرين في النتيجة قلت للاعبين لا تستسلموا أبدا، لا أستطيع أن أقبل خسارة هذه المباراة. لقد أظهرنا جودة وروح جماعية وحماس كبير. اللاعبون كتبوا أسمائهم في تاريخ الكرة الكينية. مثل هذه المباريات تثبت لك أن لا مجال لليأس، مباراتنا القادمة صعبة وعلينا التركيز جيدا".
وبخصوص السنغال، أكد مينييه أنه الفريق الأول في تصنيف المنتخبات الأفريقية موضحا أنه لا يشعر بالضغط تجاه هذه المباراة.
وقال:" لم أر الكثير من نقاط الضعف في منتخب السنغال وحتى التي سجلتها لن أفصح عنها. هي مواجهة على الأقل ستكون مفيدة لنا لأننا سنلعب أمام منتخب كبير وفي النهاية لا نعرف ماذا سيحدث".
من جهته، قال المهاجم ميكاييل أولونجا الذي اختير أفضل لاعب في المباراة: "أهدي هذا الفوز للمشجعين الكينيين. الجماهير هي الدافع الحقيقي لنا ونتمنى الوصول لمكانة كبيرة في البطولة".
وشدد أولونجا على أن منتخب بلاده سيكون أفضل بدنيا ونفسيا، لافتا إلى أن المواجهة أمام السنغال ستشكل تحديا جديدا.
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