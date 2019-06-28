استبعاد ميلان من المشاركة في المسابقات الأوروبية موسم 2019-2020

استبعد نادي ميلان الإيطالي العريق عن المشاركة في المسابقات الأوروبية لكرة القدم لموسم 2019-2020، لعدم احترامه مبادىء اللعب المالي النظيف، بحسب ما ذكرت محكمة التحكيم الرياضية “كاس”، اليوم الجمعة.
تأهل خامس الدوري الإيطالي في الموسم الماضي إلى المسابقة الأوروبية “يوروبا ليغ”، لكنه عجز عن احترام الشروط المالية للاتحاد الأوروبي في السنوات الثلاث الاخيرة.
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