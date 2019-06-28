هاميلتون يتراجع عن حديثه بشأن منصب رئيس فورمولا 1

أكد لويس هاميلتون أن رئيس فريقه مرسيدس النمساوي توتو فولف، سيكون الشخص المناسب لإدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، وذلك بعد أيام من حديثه عن أن صاحب المنصب المقبل يجب أن يكون من الخارج.

أبلغ هاميلتون الصحافيين، الأحد الماضي، على هامش جائزة فرنسا الكبرى، أن من يديرون البطولة يجب أن يكونوا محايدين.

وقال قبل انطلاق جائزة النمسا الكبرى: “شعرت بتعارض على مدار الأيام القليلة الماضية، تحدثت عن أمر لكن أشعر أنني لم أوضح المعنى جيداً، على مدار تلك الأيام كنت أفكر أن الاعتماد على شخص لا يعلم الكثير عن فورمولا 1، ربما لن يكون القرار المناسب، أعتقد أن توتو ربما يقوم بعمل استثنائي”.

ويعد قرار اختيار الرئيس المقبل بعد 2020 مشكلة مهمة بالنسبة للفرق التي ستعمل مع الاتحاد الدولي للسيارات، ومالكي الحقوق التجارية على تغييرات كبيرة في اللوائح من أجل البطولة أكثر تكافئاً وتحسين التسابق.