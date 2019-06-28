ميدو يوجه الشكر لكل من واساه في وفاة والده

وجه أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة رسالة شكر لكل من واساه في وفاة والده.
وكتب ميدو عبر تويتر :" شكرا جزيلا لجميع الاهل والأصدقاء الذين قدموا لى ولاسرتى واجب العزاء فىوفاة والدى حسام وصفي رحمة الله عليه وعلى أمواتنا جميعا سواء بالحضور أو الاتصال أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والتمس العذر لمن لم يتمكن من تقديم واجب العزاء
وأضاف : " اشكر مسؤولي الدوله واتحاد الكرة واندية الزمالك والإسماعيلي ووادي دجله والمقاصةلحضور ممثليهم لتقديم واجب العزاء واشكر بشكل خاص السادة المحترمين أولاد الأصول السيد علاء مبارك والسيد جمال مبارك لحرصهم على الحضور لتقديم واجب العزاء في والدي رحمة الله عليه".
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