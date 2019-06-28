اليوم .. قرعة بطولة العالم لناشئات الطائرة بحضور وزيرالرياضة

تجرى في الثامنة مساء اليوم مراسم قرعة بطولة العالم للناشئات تحت 18 عامًا للكرة الطائرة والتى تقام خلال الفترة من 2 وحتى 15 سبتمبر المقبل بالقاهرة بمشاركة 30 منتخبًا .

يحضر مراسم القرعة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية، ومندوبو الفرق المشاركة، بالإضافة إلى الصربية جيلينا ريلجين مندوبة عن الاتحاد الدولى للعبة ويلقى وزير الرياضة كلمة يرحب فيها بضيوف مصر، ثم تلقى جيلينا كلمة

الاتحاد الدولى .

ويلقى أحمد عبدالدايم رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد كلمة الاتحاد المصرى.

وقال عبدالدايم إنه قام بدعوة سفراء الدول الأجنبية المشاركة فى البطولة لحضور مراسم القرعة، كما تم توجيه الدعوة لعدد من رؤساء الاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية ، وبعض رؤساء الأندية أيضًا .

وأشار رئيس اللجنة المنظمة إلي أن البطولة يشارك فيها 20 منتخبًا

هم مصر الدولة المنظمة واليابان والصين وتايلاند وكوريا والكاميرون والكونغو وروسيا وإيطاليا وتركيا وبلغاريا ورومانيا وبيلاروسيا والأرجنتين وبيرو والبرازيل وأمريكا وكندا وبورتريكو والمكسيك .وأضاف أن اللجنة العليا للبطولة قامت بتشكيل اللجان المختلفة والتى يصل عددها إلى أكثر من 20 لجنة، من أجل خروج البطولة بالشكل الذى يليق بمصر ومكانتها التاريخية العريقة، موضحًا أنه فى اجتماعات مستمرة مع جميع اللجان للوصول إلى أفضل تنظيم، خاصة وأن وزارة الشباب والرياضة وضعت ميزانية مفتوحة للصرف على البطولة لتنظيم حدث تاريخى مثلما حدث فى بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم والتى تستضيفها مصر حاليًا .