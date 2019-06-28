اتحاد الرجبي يقرر تعيين مدرب أجنبي لمنتخبي الرجال والسيدات

يجري الاتحاد المصري للرجبي مباحثات مع عدة مدربين أجانب للتعاقد مع أحدهم لقيادة منتخب مصر رجال و سيدات خلال المرحلة القادمة والتى تشهد أول مشاركة مصرية فى بطولة أفريقيا.

كما سيكلف المدرب الأجنبي بمهمه تطوير قطاع الناشئين بمساعدة العديد من الكوادر المصرية .

يذكر أن اتحاد الرجبي كان قد انضم إلي الاتحاد الأفريقي خلال شهر مارس الماضي .

المرحلة القادمة والتى تشهد أول مشاركة مصرية فى بطولة أفريقيا.كما سيكلف المدرب الأجنبي بمهمه تطوير قطاع الناشئين بمساعدة العديد من الكوادر المصرية .يذكر أن اتحاد الرجبي كان قد انضم إلي الاتحاد الأفريقي خلال شهر مارس الماضي .

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