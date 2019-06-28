تتوجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب ماراكانا لمتابعة المواجهة النارية والمرتقبة بين منتخبي الأرجنتين وفنزويلا في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا .
موعد مباراة الأرجنتين وفنزويلا في كوبا أمريكا
تقام مباراة الأرجنتين وفنزويلا بكوبا أمريكا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيتالقاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي .
القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وفنزويلا
تنقل قنوات بين سبورت اللقاء بشكل حصري عبر قناة beIN SPORTS max HD
يذكر أن المنتخب الأرجنتيني تأهل الى ربع النهائي بعد حصد 4 نقاط في دور المجموعات بعد الهزيمة من كولومبيا ثم التعادل أمام باراجواي ثم الفوز علي قطر .
أما عن المنتخب الفنزويلي فتأهل الي ربع النهائي ب 5 نقاط بعد الفوز علي بوليفيا والتعادل اما البرازيل وبيرو ولم يتلق الفريق أي خسارة في دور المجموعات .
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة الأرجنتين وفنزويلا في كوبا أمريكا.. والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.