موعد مباراة الأرجنتين وفنزويلا في كوبا أمريكا.. والقنوات الناقلة

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم إلى ملعب ماراكانا لمتابعة المواجهة النارية والمرتقبة بين منتخبي الأرجنتين وفنزويلا في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا .

موعد مباراة الأرجنتين وفنزويلا في كوبا أمريكا

تقام مباراة الأرجنتين وفنزويلا بكوبا أمريكا في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت

القاهرة، بينما يكون موعد اللقاء في العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي .

القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وفنزويلا

Advertisements

تنقل قنوات بين سبورت اللقاء بشكل حصري عبر قناة beIN SPORTS max HD

3 .

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني تأهل الى ربع النهائي بعد حصد 4 نقاط في دور المجموعات بعد الهزيمة من كولومبيا ثم التعادل أمام باراجواي ثم الفوز علي قطر .

أما عن المنتخب الفنزويلي فتأهل الي ربع النهائي ب 5 نقاط بعد الفوز علي بوليفيا والتعادل اما البرازيل وبيرو ولم يتلق الفريق أي خسارة في دور المجموعات .