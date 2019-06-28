شاهد.. أهداف مباراة الهلال ضد هلال الأبيض في الدوري السوداني

حقق فريق الهلال فوزاً كاسحاً بثلاثية نظيفة على ضيفه هلال الأبيض في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائية

للدوري السوداني.

وسجل أهداف الهلال كل من ولاء الدين موسى يعقوب "هدفين" ووليد بخيت هدفاً، ليتصدر الهلال

جدول ترتيب المرحلة النهائية "دوري النخبة" للدوري برصيد 13 نقطة بفارق 4 نقاط عن منافسه التقليدي المريخ.

ويمتلك المريخ الذي فاز مساء أمس على أهلي شندي بهدف دون رد بمباراتين مؤجلتين.

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شاهد الأهداف ..