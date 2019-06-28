حقق فريق الهلال فوزاً كاسحاً بثلاثية نظيفة على ضيفه هلال الأبيض في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمرحلة النهائيةللدوري السوداني.
وسجل أهداف الهلال كل من ولاء الدين موسى يعقوب "هدفين" ووليد بخيت هدفاً، ليتصدر الهلال
ويمتلك المريخ الذي فاز مساء أمس على أهلي شندي بهدف دون رد بمباراتين مؤجلتين.
شاهد الأهداف ..
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. أهداف مباراة الهلال ضد هلال الأبيض في الدوري السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.