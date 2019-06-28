الارشيف / اخبار الرياضه

برنامج بدني خاص لثلاثي الأهلي قبل العودة للتدريبات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي برنامجًا بدنيًا خاصًا لثلاثي الفريق علي معلول وصلاح محسن وناصر ماهر المقرر انتظامهم قريبًا في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان الجهاز الفني قد منح الثلاثي

راحة سلبية إضافية من التدريبات على أن ينتظم الثنائي ناصر ماهر وصلاح محسن في تدريبات الفريق غدًا السبت، بينما ينتظم علي معلول في التدريبات خلال الـ ٤٨
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
ساعة المقبلة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء غدٍ السبت بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي. يذكر أن الأهلي يستعد للسفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل؛ لخوض معسكر إعداد هناك استعداداً للمرحلة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برنامج بدني خاص لثلاثي الأهلي قبل العودة للتدريبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا