برنامج بدني خاص لثلاثي الأهلي قبل العودة للتدريبات

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي برنامجًا بدنيًا خاصًا لثلاثي الفريق علي معلول وصلاح محسن وناصر ماهر المقرر انتظامهم قريبًا في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان الجهاز الفني قد منح الثلاثي

راحة سلبية إضافية من التدريبات على أن ينتظم الثنائي ناصر ماهر وصلاح محسن في تدريبات الفريق غدًا السبت، بينما ينتظم علي معلول في التدريبات خلال الـ ٤٨ساعة المقبلة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء غدٍ السبت بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي. يذكر أن الأهلي يستعد للسفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل؛ لخوض معسكر إعداد هناك استعداداً للمرحلة المقبلة.