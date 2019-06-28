التقرير الطبي يحسم موعد عودة ثنائي الأهلي للمران الجماعي

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن التقارير الطبية التي سيعود بها سعد سمير وكريم نيدفيد لاعبا الفريق من ألمانيا تحسم موعد انتظامهما في

التدريبات الجماعية.

وأضاف الجهاز الفني أن الثنائي سيعود بتقرير طبي وافٍ؛ لاستكمال تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة، وأيضًا لتحديد

موعد انتظامهما بشكل تدريجي في تدريبات الفريق.

يذكر أن سعد سمير يعاني الإصابة بقطع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، في حين أجرى كريم نيدفيد جراحة غضروف الركبة في ألمانيا.