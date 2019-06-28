رياضة | اللجنة المنظمة تزيل اللافتات الخاطئة من مطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة المنظمة تزيل اللافتات الخاطئة من مطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، إزالة عدة لافتات خاصة بالبطولة المقامة حاليًا في مصر لأنها لا تمت للجنة بصلة وتضمنت اخطاءًا جسيمة حيث رسم عليها خريطة لدول قارة افريقيا بدون أعلام دول الشمال الشقيقة.

وتؤكد اللجنة المنظمة للبطولة على كامل احترامها لكل الأشقاء في شمال إفريقيا ورموزها الوطنية، وأنها قامت بازالة تلك اللافتات.

كما تؤكد اللجنة أن تلك اللافتات لا تمت للبطولة بأي صلة وأنها وضعت بمطار القاهرة دون عرضها على اللجنة للتدقيق والموافقة عليها.