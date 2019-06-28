رياضة | اليوم.. قرعة كأس العالم للطائرة للناشئات بحضور أشرف صبحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. قرعة كأس العالم للطائرة للناشئات بحضور أشرف صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الجمعة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مراسم قرعة كأس العالم للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 سنة والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 2 وحتى 15 سبتمبر المقبل بمشاركة 20 دولة من المنتخبات العالمية.

ويكشف الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن تفاصيل البطولة وكل ما يخص المنتخبات المشاركة ، و استعدادات مصر لتنظيم هذا الحدث الكبير.

يقام حفل القرعة في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة بدار المشاة وبحضور ممثلي الاتحاد الدولى للكرة الطائرة والاتحاد المصرى وأعضاء اللجنة المنظمة للبطولة ولفيف من الرياضيين والإعلاميين والمعنيين بتنظيم هذا الحدث العالمى الكبير الذى يقام على أرض مصر.