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رياضة | مارسيلو يطلق تصريحا مدويا بشأن أنباء قدوم ألفيش إلى ريال مدريد

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أشاد الظهير الأيسر البرازيلي "مارسيلو" ولاعب ريال مدريد الإسبانى بصديقه الظهير الأيمن البرازيلي "دانى ألفيش" ولاعب باريس سان جيرمان الحالى.

وقال مارسيلو، فى تصريحات صحفية :" بالطبع أتمنى أن ألعب مع ألفيش فى صفوف ريال مدريد فهو لاعب دائما ما يحفزك للفوز وللكفاح ولكن لدينا كارفخال وأعتقد أن ألفيش لا يريد اللعب فى مدريد.

بينما تحدث مارسيلو عن نينار دا سيلفا النجم البرازيلي أيضاً ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، قائلاً :" أنني لا أعلم إن كان سيعود إلى إسبانيا أم يظل في باريس،، أنا صديقه وأتمنى له التوفيق ولكنى لا أعلم".

وكانت تقارير صحفية أشارت إن إقترب من العودة مجدداً لصفوف الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

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