رياضة | «الطيّار» جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «الطيّار» جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

محمد عصام الطيار، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، أصبح جاهزا تماما للمشاركة في التدريبات الجماعية التي تنطلق خلال الفترة المقبلة مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان الطيار قد خضع لفحص طبي تبين من خلاله تعافيه تماما من الإصابة التي لحقت به في بطولة كأس الكؤوس الأفريقية وأبعدته عن الفريق الأسابيع الأخيرة.



يذكر أن الطيار كان قد تعرض لكدمة قوية في الرباط الصليبي، وخاض فترة علاج طبيعي وأصبح جاهزا للموسم المقبل.