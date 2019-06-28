رياضة | الأهلي يستأنف تدريباته غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستأنف تدريباته غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يستأنف تدريباته مساء غدٍ السبت؛ استعدادا للمرحلة المقبلة وقبل السفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل؛ لخوض معسكر إعداد خارجي تتخلله عدة مباريات ودية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي قد منح الفريق راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة، وذلك في إطار البرنامج البدني الذي وضعه الجهاز استعدادا للمرحلة المقبلة.



يذكر أن الفريق خاض تدريباته أمس الخميس على فترتين صباحية ومسائية، وشهدت التدريبات تركيز الجهاز الفني على الجانبين البدني والفني.