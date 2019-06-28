رياضة | التقارير الألمانية تحسم موعد انتظام «سعد» و«نيدفيد» في التدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التقارير الألمانية تحسم موعد انتظام «سعد» و«نيدفيد» في التدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قال إن التقارير الطبية التي سيعود بها سعد سمير وكريم نيدفيد لاعبا الفريق من ألمانيا تحسم موعد انتظامهما في التدريبات الجماعية.

وأضاف الجهاز الفني أن الثنائي سيعود بتقرير طبي وافٍ؛ لاستكمال تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة، وأيضا لتحديد موعد انتظامهما بشكل تدريجي في تدريبات الفريق.