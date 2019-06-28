الامارات | ساديو ماني يتمنى مواجهة محمد صلاح في نهائي أمم افريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن ساديو ماني يتمنى مواجهة محمد صلاح في نهائي أمم افريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نجم فريق ليفربول الإنجليزي، وقائد المنتخب السنغالي ساديو ماني، عن أنه يأمل في مواجهة زميله في الفريق، ومهاجم المنتخب المصري محمد صلاح في نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في جمهورية مصر العربية وتمتد في نسختها الـ 32 حتى 19 من شهر يوليو المقبل.

وتعد مواجهة نجمي ليفربول ماني وصلاح بمثابة الوجبة الكروية الدسمة لعشاق الكرة الأفريقية، بعد أن حقق سوياً الشهر الماضي لقب دوري أبطال أوروبا، بالإضافة لمنافستهما المستمرة على لقب هداف الدوري الإنجليزي، بلغت ذروتها في موسم 2018-2019، بتشاركهما صدارة الهدافين برصيد 22 هدفاً لكل منهما.

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وعلق ماني على مواجهة زميله في الفريق، وقال في تصريحات صحافية لقناة "تايم سبورت"، إنه: "لأمر ممتع مواجهة صلاح في النهائي"، مشيراً إلى المشوار لا يزال طويلاً لبلوغ الأدوار النهائي لكأس الأمم الأفريقية الحالية.

ووصف ماني مباراة منتخب بلاده أمس أمام الجزائر بالصعبة، وقال، إن: "اللقاء جاء صعباً للغاية، وأنا وزملائي قدمنا جهداً كبيراً لكننا لم نجح في التوفيق وإحراز الأهداف، مقارنة بالجزائر التي عرفت كيفية انتزاع الفوز".

وحقق منتخب الجزائر مساء أمس فوزاً ثميناً على نظيره منتخب السنغال بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما لحساب ثانية جولات المجموعة الثالثة، ليتأهل المنتخب الجزائري إلى الدور الثمن نهائي بعد أن عززوا رصيدهم إلى النقطة السادسة، فيما حافظت السنغال على حظوظها لبلوغ الدور الثاني، رغم تشاركها مركز وصافة فرق المجموعة مع كينيا برصيد ثلاثة نقاط لكل منهما، خصوصاً أن كلا المنتخبين سيعاودان اللعب في الجولة الثالثة والختامية من دوري المجموعات، حين يلتقي كينيا متصدر المجموعة المنتخب الجزائري، على أن يواجه المنتخب السنغالي نظيره التنزاني صاحب المركز الرابع في المجموعة برصيدٍ خالٍ من النقاط.