شكرا لقرائتكم لاسارتى يضع برنامجا بدنيا لثلاثى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، وضع برنامجا بدنيا خاصا لثلاثي الفريق علي معلول وصلاح محسن وناصر ماهر المقرر انتظامهما قريبا في التدريبات الجماعية للفريق.

وكان الجهازالأهلي منح الثلاثي راحة سلبية إضافية من التدريبات على أن ينتظم الثنائي ناصر ماهر وصلاح محسن في تدريبات الفريق غداً السبت بينما ينتظم علي معلول في التدريبات خلال الـ ٤٨ ساعة المقبلة.

وجاء قرار السماح لتأجيل إنتظام ناصر وصلاح في مران الاهلي بعد مشاركتهما في معسكر خارجي للمنتخب الأولمبي مؤخراً ، فيما تواجد علي معلول مع منتخب بلاده في معسكر الإعداد لأمم أفريقيا الحالية قبل أن يتم إستبعاده في اللحظات الأخيرة.

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ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء غدٍ السبت بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي.

ويستعد الأهلي للسفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل لخوض معسكر إعداد هناك إستعداداً للمرحلة المقبلة.

ويتطلع الجهاز الفني للفريق لتجهيز لاعبي الفريق من الناحية الفنية والبدنية خلال فترة توقف الدوري الحالية التى تُقام فيها بطولة أمم أفريقيا بمصر وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

ويستعد الاهلي لمباراتي المقاولون العرب والزمالك يومي 26 و30 يوليو المقبل في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز ومن بعدها مباراة بيراميدز بكأس مصر يوم 28 أغسطس المقبل.