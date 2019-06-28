شكرا لقرائتكم أخر كلام .. عمرو وردة يغيب عن مواجهة أوغندا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد أزمة اللاعب الأخيرة تأكد بصفة نهائية عدم مشاركة عمرو وردة فى مباراة أوغندا المقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل بمشاركة 24 منتخب لأول مرة فى تاريخ البطولة بدلا من النظام القديم بمشاركة 16 فريق.

وكان اتحاد الكرة قرر قبول اعتذار اللاعب واستمراراه مع المنتخب ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بمصر حتى 19 يوليو المقبل، وإيقافه فقط حتى نهاية الدور الأول للبطولة ، بعد الجلسة التى جمعت أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، مع لاعبى المنتخب الوطنى والجهاز الفنى فى مقر إقامة الفريق مساء أمس، فى حضور هانى أبو ريدة رئيس اتحاد كرة القدم، وحث الوزير لاعبى الفراعنة على بذل أقصى جهدهم لتحقيق ما ينتظره الملايين من شعب مصر منهم في بطولة الأمم الأفريقية التى تنظمها مصر حاليا وقبول طلبهم بالعفو عن عمرو وردة.

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وأثنى هاني أبو ريدة، خلال الاجتماع، على روح التكاتف بين اللاعبين ورغبتهم فى العفو عن زميلهم عمرو وردة، ورفع الإيقاف عنه، والتزامهم أيضا بأى قرار يصدر عن اتحاد كرة القدم فى هذا الشأن، وقرر تخفيض عقوبة الإيقاف على اللاعب حتى نهاية الدور الأول للبطولة فقط.

أكد مسئولو منتخب مصر أن عمرو وردة غير جاهز نفسياً وبدنيا أيضاً للمشاركة أمام أوغندا على أن يتم الإستعانة به بداية من دور الـ16 لبطولة كأس الأمم.

ورفع الفراعنة رصيدهم إلى 6 نقاط من مباراتين ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى قبل جولة على النهاية، ويبتعد عن أوغندا أقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة الفريقين الأحد المقبل فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة، وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد.