شكرا لقرائتكم إصابة حارس الإسماعيلى فى ودية القناة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل محمد مجدى حارس مرمى النادي الإسماعيلى يتعرض لكدمة قوية فى عضلة الفخذ، على هامش مشاركته خلال المباراة الودية التى اقيمت أمس أمام القناة وانتهت بتعادل الفريقان بهدف لكل منهما. وكان محمد فوزى، قد شارك بدلا من مجدى خشية تفاقم الإصابة وبالتالى زيادة مدة غيابه عن تدريبات الفريق. Advertisements يشار إلى أن الإسماعيلى يحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 26 يوليو المقبل.

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