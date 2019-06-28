في أول ظهور لها.. ’’ميريهان‘‘ تكشف تفاصيل جديدة في واقعة تحرش وردة.. وترد على الساخرين من شكلها.. وتفجر مفاجأة (فيديو)

كتب: ضياء السقا

في أول ظهور لها منذ الأزمة، كشف الموديل ميريهان، تفاصيل جديدة، حول تحرش عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني بها لفظيا، عبر حسابها بإنستجرام.

ونشرت ميريهان، فيديو، تتحدث خلاله عن كواليس الأزمة، ولماذا قررت فضح الأمر، كما ردت على الساخرين من صورها على السوشيال ميديا، أيضا فجرت مفاجأة في أول تحرك رسمي لها ضد اللاعب.

تفاصيل الأزمة

وسردت الموديل بداية الأزمة قائلة: "أول حاجه أحب أكد عليها، إني عايشة برة مصر، بقالي فترة طويلة جدا، ومعوماتي عن الكرة المصرية صفر، يمكن آخر حاجه فاكرها قصة بيبو وبشير".

وأضافت: "القصة بدأت بإني كنت منزلة ستوري على انستجرام، وبعد 3 أو 4 دقايق، لقيت 5 أو 6 شافوا الأستوري، وكلهم عليهم العلامة الزرقاء اللي هي بتاعت شخصية عامة أو معروف، فقولت أشوف مين دول لأنهم كانوا مجهولين بالنسبة ليا.. وبعد كده عرفت إنهم بيلعبوا في المنتخب الوطني، فاستغربت ايه اللي جابهم عندي على الأكونت في نفس التوقيت!".

وتابعت عارضة الأزياء: بعد كده لقيت رسالة جاية فمردتش، وشوية ولقيت رسالة تانية جاية من الشخص التاني بتاع الضحك وكان رد على الأستوري.. بعد كده شوفت رسالة جديدة ومردتش فقالي بعدها إنتي متعرفيش أنا مين أنا محدش يقولي لا بعد كده شتايم وقباحة بألفاظ بذيئة جدًا متتقالش".

ميريهان ترد على الساخرين من شكلها

وعن تعرضها لحملة من التنمر والسخرية من صورها، قالت: "رأيكم ميفرقش معايا في حاجة.. أنا مشهورة والشركات العالمية بتيجي تدفعلي فلوس عشان أتعاقد معاهم على إعلانات، فالفصيل ده مش فارق معايا.. ورأي الناس السلبي مش هيهز رأيي في نفسي".

مفاجأة جديدة

وفي سياق متصل، كشف الفتاة عن تقدمها ببلاغ ضد وردة، في قسم الجرائم الإلكترونية في شرطة دبي، وجار التحقيق في واقعة التحرش.

شاهد فيديو ميريهان

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وكانت ميريهان قد اتهمت وردة، بالتحرش اللفظي بها، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

ونشرت عارضة الأزياء، مقطع فيديو، عبر حسابها بانستجرام، -قبل أن تقدم على مسحه- اتهمت خلاله، الثنائي عمرو وردة ومحمود حمدي "الونش" بالتحرش بها لفظيًا، من خلال إرسالهما رسائل لها في نفس التوقيت، وأن هناك ما يشبه ”الرهان“ على مواعدتها.

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وبعد أيام قليلة من أزمة تحرشه لفظيا بالموديل المصرية، فوجىء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول فيديو مخل لوردة، نشرته عارضة أزياء مكسيكية تدعى "جيوفانا"، بالإضافة إلى صور لمحادثات إباحية بينهما.

وقالت الفتاة المكسيكية إن الفيديو كان في فترة سابقة، واحتوى على تجاوزات أخلاقية من نجم منتخب مصر.

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وانتشر الفيديو على السوشيال ميديا، ليصل إلى مدير المنتخب والجهاز الفني واللاعبين، مما استدعي رفع الأمر من مدير المنتخب إلى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

استبعاد وردة والعفو عنه

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، قد أعلن استبعاد وردة من المنتخب الوطني، لأسباب انضباطية، قبل أن يتراجع عن قراره، بعد اعتذار اللاعب للجماهير والجهاز الفني.

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