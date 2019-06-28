ماورو إيكاردي وزوجته يستمتعان بالشاطئ الأبيض.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يقضي النجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي، عطلة مع زوجته واندا نارا، على شاطئ براندو بمنطقة بولينيزيا الفرنسية المعروف بأنه يحتذب المشاهير.

زوجة اللاعب الأغيطالي كانت قد نشرت مجموعة من الصور أثناء قضائهما عطلتهما وسط المناظر الخلابة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر إيكاردي في صور على الشاطئ الأبيض والمياه النقية، واستمتعت زوجته واندا بجلسات التدليك للاسترخاء قبل بدء الموسم الجديد وانخراط اللاعب في التدريبات اليومية.

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اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 26 عامًا، كان قد اثار وزوجته الجدل كثيرا خلال الفترة الماضية، بسبب انقطاعه عن تدريبات فريقه في كثير من الأحيان، وترددت أنباء تفيد بأنه يسعى إلى الرحيل عن إنتر مع بداية الانتقالات الصيفية الحالية.

واندا نارا، زوجة اللاعب ووكيلة أعماله كانت قد كشفت حقيقة المكالمة الهاتفية التي جمعتها بأنطونيو كونتي، المدير الفني الجديد للنيراتزوري، وطلب الأخير برحيل ماوريتو خلال الصيف الجاري.

صحيفة “كوريري ديللو سبورت”، ذكرت أن واندا تحدثت مباشرة إلى كونتي عبر الهاتف لمناقشة موقف إيكاردي قبل فترة الإعداد للموسم الجديد، موضحة أن مدرب الإنتر أكد أنه لا يعتزم اللعب بالمهاجم الأرجنتيني، ونصح زوجته بالبحث عن نادٍ اَخر.