الامارات | المدافع حسن امين ينتقل للعب في خورفكان

شكرا لقرائتكم خبر عن المدافع حسن امين ينتقل للعب في خورفكان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي خورفكان الرياضي لكرة القدم في حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي في الانستغرام عن التعاقد مع المدافع حسن امين وذلك لتمثيل الفريق الاول لـ"النسور" في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي بعقد يمتد لموسم واحد، في تجربة جديدة بعد تمثيله لكل من الجزيرة والوصل والفجيرة في المواسم السابقة.

وحضر مراسيم توقيع العقد رئيس شركة كرة القدم خليل غانم وعدد من مسؤولي شركة خورفكان. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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