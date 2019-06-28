شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: منتخب مصر قادر علي الفوز باللقب الأفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أكد أحمد حسن نجم الكرة المصرية الأسبق، على قدرة منتخب بلاده على الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، والمقامة في القاهرة حاليًا.

وأشاد «حسن» بمنتخب الجزائر بعد فوزه على السنغال، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة للبطولة.

وقال «حسن» أن المباراة كانت صعبة بين الفريقين، خاصة مع امتلاك كل منتخب عناصر على أعلى مستوى.

وفاز منتخب الجزائر على نظيره السنغالي 1/ صفر في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر.

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