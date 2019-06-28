شكرا لقرائتكم خبر عن الحاج ضيوف : المنتخب السنغالي قادر علي التعويض أمام كينيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الحاج ضيوف نجم الكرة السنغالية السابق، أن منتخب بلاده قادر علي التعويض في المباراة المقبلة أمام كينيا بعد الخسارة من الجزائر صفر/ 1 في الجولة الثانية لكأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في مصر.
وقال «ضيوف» في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن المباراة كانت صعبة وقوية بين الطرفين، وأن المنتخب السنغالي عانى من عدم استغلال الفرص التي سنحت له خلال المباراة.
وحرص «ضيوف» على النزول لغرفة خلع ملابس المنتخب السنغالي عقب نهاية المباراة للحديث مع اللاعبين ورفع معنوياتهم عقب الخسارة أمام الجزائر.
ويواجه المنتخب السنغالي في الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة مع منتخب كينيا، فيما يلعب المنتخب الجزائري أمام نظيره التنزاني.
وتراجع منتخب السنغال للمركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط خلف منتخب الجزائر المتصدر برصيد ست نقاط .
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