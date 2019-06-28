لاعب باراجواي: الحظ لم يخدمنا أمام البرازيل

أكد مهاجم منتخب باراجواي، أوسكار روميرو، أن المدرب الأرجنتيني إدواردو بيريزو تولى الإدارة الفنية للفريق "لتغيير عقلية اللاعبين".

وقال روميرو عقب توديع باراجواي بطولة كوبا أمريكا من ربع النهائي أمام البرازيل صاحبة الضيافة بركلات الترجيح 4-3 "قبل 4 أشهر وصل (بيريزو) وبدأنا تدريجيًا نفهم ما يطلبه منا".

وعن مواجهة البرازيل، قال روميرو "استطعنا أن ندافع بشكل جيد لكننا افتقدنا لبدء الهجمات بدقة أكثر كما لم نستحوذ على الكرة كثيرا".

Advertisements

وأشار روميرو إلى أن البرازيل لم تكف عن الهجوم في المباراة "وهذا كان يعقد الوضع".

وأنهى روميرو حديثه قائلًا "حاولنا أن نفرض أنفسنا ولكن ركلات الترجيح تعتمد على الحظ".

وكان منتخب باراجواي قد أقصى البرازيل من ربع نهائي كوبا أمريكا في نسختي 2011 و2015 من ربع النهائي بركلات الترجيح أيضًا، لكنه فشل في تكرار الأمر بالنسخة الجارية.