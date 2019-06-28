كوتينيو يخشى مواجهة ميسي

اعتبر لاعب وسط منتخب البرازيل، فيليب كوتينيو، أن فريقه حقق فوزًا مستحقًا أمام باراجواي في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا، على الرغم من أن اللقاء تم حسمه بركلات الترجيح.
وقال كوتينيو "حقننا انتصارا مستحقا.. أشعر بالرضا، كانت مباراة رائعة والجميع قدموا أقصى ما عندهم".
وأكد لاعب برشلونة "حاولنا كثيرًا على مدار اللقاء، كنا نريد هز الشباك بدلًا من اللجوء لركلات الترجيح".
وعن مواجهة محتملة في نصف النهائي أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، أوضح "سيكون من الصعب مواجهة زميل في البارسا، لأن هذا الأمر قد يخل بتوازن اللعب في أي لحظة".
وأضاف "لكننا لا نعلم بعد من سيكون الخصم الذي سنواجهه، والذي سيتحدد من مواجهة الأرجنتين وفنزويلا. الأهم هو القيام بعملنا والاستعداد جيدًا للمباراة".
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