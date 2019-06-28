أليسون يطمح لكتابة التاريخ مع البرازيل

أكد حارس منتخب البرازيل، أليسون باكير، بطل مباراة ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا، بتصديه لركلة جزاء جوستافو جوميز لاعب باراجواي، أنه يريد مواصلة صنع التاريخ مع السامبا.

وصرح باكير عقب المباراة "أريد مواصلة صنع التاريخ وتقديم أفضل ما لدي. لقد سعدت كثيرًا بالتصدي لأول ركلة، لكن زملائي أيضًا ساهموا كثيرًا لتحليهم بالهدوء في الوقت اللازم".

وأكد الحارس أن فريق "راقصي السامبا" استحق الفوز لما اتسم به من قوة أمام باراجواي.

وحول ما إذا كانت ركلات الترجيح تحسم بالحظ أم بالاستعداد، قال أليسون إنها تتطلب العمل بجد كبير كي يتمكن اللاعب من القيام برد فعل جيد، كما أنها "لعبة نفسية" تتعلق بالنظر في عيون الخصم وإرسال إشارة له مفاداها أنك ستوقفه.

وفازت البرازيل بركلات الترجيح (4-3) على باراجوي، لتتأهل لنصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، حيث ستواجه الفائز من مباراة فنزويلا والأرجنتين.