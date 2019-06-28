اتحاد أمريكا الجنوبية يعاقب البرازيل وأوروجواي

قال اتحاد أمريكا الجنوبية، إنه قام بتغريم الاتحاد البرازيلي 15 ألف دولار بسبب هتافات جماهيره، في مواجهة بوليفيا، في افتتاح كأس كوبا أمريكا.

وبالإضافة إلى الهتافات، أشعلت الجماهير، الألعاب النارية في الفوز 3-0 على بوليفيا، يوم 14 يونيو/حزيران الجاري باستاد مورومبي.

كما تقرر فرض غرامة قدرها 10 آلاف دولار، على الاتحاد الأوروجوياني، بسبب وصول الفريق متأخرًا لمواجهة اليابان في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتأهلت البرازيل إلى قبل نهائي كوبا أمريكا بتغلبها 4-3 على باراجواي بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي بدون أهداف في مواجهتهما بدور الثمانية.