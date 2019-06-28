والد خاميس يُلمح إلى قرب انتقاله لنابولي

ألمح ويلسون والد خاميس رودريجيز، لاعب خط وسط ريال مدريد، إلى اقترابه من الانتقال لصفوف نابولي الإيطالي هذا الصيف.

وقال ويلسون خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية "هناك علاقة احترام كبيرة بين خاميس وكارلو أنشيلوتي مدرب نابولي، الذي يعرف قدرات نجلي بشكل كبير".

وأضاف "أعتقد أن خوض خاميس، تجربة جديدة في مسيرته، سيكون أمرًا جيدًا بالنسبة له، ويمكنه أيضًا اللعب مع أوسبينا حارس نابولي".

Advertisements

وختم ويلسون حديثه بقوله "نابولي فريق مهم، وهو الحل الأفضل لخاميس في الوقت الحالي".

يُذكر أن خاميس رفض الانتقال بشكل نهائي لبايرن ميونخ بعد موسمين في صفوف البافاري على سبيل الإعارة، نظرًا للعلاقة السيئة بين اللاعب ومدربه الكرواتي نيكو كوفاتش.

وخرج خاميس من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، وارتبط اسمه بقوة بالانتقال لنابولي، نظرًا لعلاقته المميزة مع كارلو أنشيلوتي.