أوباميانج يوافق على الرحيل لمانشستر يونايتد

وافق الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، على الانتقال إلى صفوف مانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل.
ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن أوباميانج منفتح نحو الرحيل عن الجانرز، وخوض تجربة جديدة في البريميرليج مع الشياطين الحمر.
ويخطط النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، إلى تعويض الرحيل المحتمل لمهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، عن طريق التعاقد مع أوباميانج.
ويتوقع سولسكاير أن يظهر أوباميانج بشكل مميز مع الشياطين الحمر، على شاكلة التأثير الذي أحدثه الهولندي روبن فان بيرسي، إثر ترك آرسنال من أجل اللعب في "أولد ترافورد".
وكان المهاجم الجابوني قد انضم إلى آرسنال مقابل 54 مليون جنيه إسترليني، وهو نفس الرقم الذي يطلبه الجانرز، للسماح لأوباميانج بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.
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