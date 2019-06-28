شكرا لقرائتكم ليفربول يتعاقد مع الهولندي الشاب فان دن بيرغ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن- أ ف ب - | منذ 10 ساعات في 28 يونيو 2019 - اخر تحديث في 27 يونيو 2019 / 19:49

تعاقد ليفربول بطل أوروبا مع الهولندي الشاب سيب فان دن بيرغ من نادي زفوله الهولندي كما أعلن النادي الإنكليزي الشمالي، ولم يكشف النادي عن مدة العقد لكنه وصفه بـ "طويل الأمد" في حين بلغت قيمة الانتقال 3ر1 مليون جنيه استرليني (45ر1 مليون يورو).



ونقل موقع ليفربول الرسمي عن فان دن بيرغ قوله "انه (ليفربول) بالنسبة الي أكبر ناد في العالم، انه حلم أصبح حقيقة. أتطلع قدما للعب في صفوفه"، وتابع "اعتقد بانه المكان الأفضل لي لكي أتابع تكويني وتطوير مستواي وآمل في خوض العديد من المباريات".

وخاض فان دن بيرغ 15 مباراة في الدوري الهولندي للدرجة الأولى الموسم الماضي وهو يدافع عن ألوان منتخب بلاده لفئة تحت 19 عاما حيث خاض أربع مباريات حتى الآن.

وعلى العموم، لن ينفق ليفربول أموالا طائلة للتعاقد مع لاعبين جدد استعدادا للموسم المقبل بعد ان تعاقد الموسم المنصرم مع الحارس البرازيلي أليسون بيكر، ولاعبي الوسط البرازيلي فابينيو والغيني نابي كيتا بالاضافة الى الجناح السويسري شيردان شاكيري مقابل مبلغ بلغ 190 مليون يورو للصفقات الأربع.