شكرا لقرائتكم محادثات بين إندونيسيا وأستراليا لاستضافة مشتركة لمونديال 2034 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جاكرتا - أ ف ب - | منذ 11 ساعة في 28 يونيو 2019 - اخر تحديث في 27 يونيو 2019 / 19:48

أعلن الاتحاد الاندونيسي لكرة القدم (الخميس) انه يجري محادثات أولية مع أستراليا لتقديم ملف مشترك لاستضافة نهائيات كاس العالم 2034، وتناقشت الدولتان الجارتان الاقتراح المحتمل على هامش اجتماع خاص لاتحاد دول جنوب شرق آسيا لكرة القدم في لاوس الاسبوع الماضي.



وافاد غاتو ويداغدو المتحدث باسم الاتحاد الاندونيسي وكالة "فرانس برس": "في الاجتماع وافقنا على الانضمام الى استراليا لمتابعة ملف استضافة كاس العالم".

في المقابل لم يصدر أي تعليق من الجهات الرسمية الاسترالية، وأكد ويداغدو ان اتحاد بلاده أجرى محادثات مع نظيره الاسترالي بعد انسحاب تايلاند من ملف مشترك مع إندونيسيا لاستضافة نهائيات كأس العالم.

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وتأتي المحادثات بين إندونيسيا واستراليا بعد ايام من إعلان رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان - او - تشا أن 10 دول من اتحاد دول جنوب شرق آسيا وافقت على الترشح لاستضافة مونديال 2034، وليس من الواضح ما هو تأثير ترشح هذه الدول على ملف الاستضافة المحتملة لاستراليا وإندونيسيا.

واشار ويدادغو الى أن إندونيسيا تستعد أيضا للتعاون مع استراليا من اجل الترشح لاستضافة مونديال 2021 لما دون 20 عاما، ونظمت نسخة واحدة من نهائيات كاس العالم في القارة الآسيوية عندما استضافت اليابان وكوريا الجنوبية مونديال 2002.

وانفقت استراليا قرابة 46 مليون دولار استرالي (32 مليون دولار) في محاولة فاشلة لاستضافة مونديال 2022، وسط مزاعم بأنه تم استخدام اموال دافعي الضرائب لشراء الاصوات.