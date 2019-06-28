شكرا لقرائتكم تونس والمغرب لتفادي خطر الخروج الباكر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - محمد فتحي | منذ 13 ساعة في 27 يونيو 2019 - اخر تحديث في 27 يونيو 2019 / 19:46

تسعى تونس إلى تجنب الخروج الباكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي تستضيفها مصر بالفوز على مالي (الجمعة) على ملعب السويس في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الخامسة .



ولم يظهر منتخب "نسور قرطاج" بمستوى جيد في الجولة الأولى وسقط في فخ التعادل مع المنتخب الأنغولي (1-1) ما يعني أنه لا خيار أمامه إلا تخطي عقبة مالي لكن مهمته لن تكون سهلة خصوصا أن المنتخب المالي قدم أداء لافتا في مستهل مشواره وحقق فوزا كبيرا على نظيره الموريتاني ( 4-1) .

واعترف المدير الفني للمنتخب التونسي الفرنسي آلان غريس بأخطاء لاعبيه في المباراة الأولى في البطولة ، مشددا على أنه عكف على تعديلها قبل مواجهة مالي ، مؤكدا أهمية تحقيق نقاط مباراة الغد لاستمرار فريقه في البطولة .

وعلى ملعب السلام بالقاهرة وضمن المجموعة الرابعة تلتقي المغرب مع ساحل العاج في مواجهة صعبة ، ويسعى منتخب "أسود الأطلس" بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد إلى الظهور بمستوى فني مميز بعد الأداء الباهت أمام منتخب ناميبيا في الجولة الأولى وخطف الفوز في الدقائق الأخيرة بهدف إثر خطأ من لاعب منافس، فيما فاز منتخب ساحل العاج "الأفيال" على منتخب جنوب إفريقيا "الأولاد" بالنتيجة ذاتها ما يعني رغبته أيضا في الفوز لبلوغ الدور الثاني، وفي المجموعة ذاتها ، يلتقي منتخبا جنوب إفريقيا وناميبيا في لقاء الجريحين، ويسعى كل منهما إلى الفوز للاحتفاظ بحظوظ التأهل إلى ثمن النهائي.