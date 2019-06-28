شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يبلغ هيدرسيفيلد برغبته فى الاستمرار مع الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ رمضان صبحي صانع ألعاب الأهلى إدارة هيدرسيفيلد الإنجليزي برغبته فى الاستمرار مع الفريق الأحمر في الموسم الجديد، بعد انتهاء إعارته بنهاية شهر يونيو الجاري.

ويتحفظ رمضان صبحي على فكرة اللعب فى دورى الدرجة الثانية الإنجليزي، مفضلاً الاستمرار فى الأهلى لمدة موسم أخر على الأقل من أجل استعادة مستواه بالكامل من ناحية، ولمساعدة الفريق الأحمر فى الفوز ببطولة افريقيا الموسم المقبل من ناحية أخرى.

وتحسم الساعات المقبلة مسألة بقاء رمضان صبحي فى الأهلى من عدمه بعد تعثر المفاوضات، بعد دخول الإدارة الحمراء فى مفاوضات رسمية مع هيدرسيفيلد الإنجليزى لاستعارة أو شراء الجناح الدولى خلال الفترة المقبلة، بعد عرض الأهلى 750 ألف إسترلينى لاستعارة رمضان صبحى لمدة موسم، فى الوقت الذى كان الأهلى قد استعاره لمدة 6 أشهر مقابل 800 ألف إسترلينى، وهو الأمر الذى أثار اندهاش إدارة هيدرسيفيلد، والتى طلبت الحصول على 2 مليون ونصف إسترلينى لإعارة رمضان لمدة موسم للأهلى، بينما وصل عرض الأهلى الرسمى فى جزئية الشراء النهائى لـ2 مليون و500 ألف إسترلينى، فيما طلبت إدارة هيدرسيفيلد الحصول على 8 ملايين إسترلينى لبيع رمضان صبحى بشكل نهائى، خاصة أنهم اشتروه مقابل 6 ملايين إسترلينى من صفوف ستوك سيتى.