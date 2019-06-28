شكرا لقرائتكم إيهاب لهيطة: مران الفراعنة مغلق أمام الإعلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أن تدريب الفريق اليوم الجمعة مغلق أمام الإعلام استعدادًا لمباراة اوغندا المقرر لها التاسعة مساء الأحد المقبل فى الجولة باستاد القاهرة الدولى فى الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

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يشار إلى أن مباراة زيمبابوي والكونغو الديمقراطية سوف تقام فى نفس موعد مباراة مصر و أوغندا فى التاسعة مساءاً باستاد الدفاع الجوي إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص بإقامة مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات فى توقيت واحد.

وكان منتخب مصر رفع رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين ليتصدر ترتيب المجموعة الأولى قبل جولة على النهاية، ويبتعد عن أوغندا أقرب ملاحقيه بنقطتين قبل مباراة الفريقين الأحد المقبل فى ختام مباريات المجموعة الأولى، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة، وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد.