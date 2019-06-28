شكرا لقرائتكم التقارير الطبية تحسم موعد انتظام "سعد ونيدفيد" فى تدريبات الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الفني للنادي الأهلي، أن التقارير الطبية التي سيعود بها سعد سمير وكريم نيدفيد لاعبا الفريق من ألمانيا تحسم موعد انتظامهما في التدريبات الجماعية.

وقال الجهاز الفني للأهلي، إن الثنائي سيعود بتقرير طبي وافٍ؛ لاستكمال تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة، وأيضا لتحديد موعد انتظامهما بشكل تدريجي في تدريبات الفريق.

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يشار إلى أن سعد سمير يعاني من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، في حين أجرى كريم نيدفيد جراحة غضروف الركبة في ألمانيا.

يذكر أن الأهلى يستعد للسفر إلى إسبانيا يوم 4 يوليو المقبل لاقامة معسكر مغلق هناك استعدادا لاستئناف ما تبقي من مباريات الدورى الممتاز حيث يتبقي للأهلى لقائى المقاولون والزمالك المقرر لهما 26 و30 يوليو المقبل على التوالى .