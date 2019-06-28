مباراة التأهل| القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكوت ديفوار Côte d’Ivoire اليوم الجمعة في...

يقدم موقع عرب نيوز القنوات الناقلة المفتوحة لمباراة المغرب وكوت ديفوار اليوم الخميس ضمن قمة المجموعة الرابعة لكأس الأمم الأفريقية، حيث أن اللقاء سوف يحدد المتأهل في دور ثمن النهائي، وبالطبع يقوم كل فريق ببذل كل جهده من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في تلك المواجهة الشرسة للغاية.

فيما اكد المدير الفني لمنتخب ساحل العاج الرياضي، أن المغرب منتخب قوي جداً، ويحتوي على لاعبين مهرة مُدربين على أساليب خطف الكرة من المنافس، ولذلك يجب الانتباه أمام هذا المنتخب جيداً من أجل الترشح للبطولة، وأنه محظوظ لأنّه لديه منتخب كبير مثل كوت ديفوار يضم لاعبين على أعلى مستوى.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وكوت ديفوار

شاشة بي ان سبورت ماكس 1 و2 فضائيًا بتعليق جواد بده – قناة تايم سبورت الأرضية في مصر.

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الحكم: الكاميروني أليوم نيانت.

بينما أعلن هيرفي رينار المدير الفني لمنتخب المغرب، أن هدف مباراة المغرب وكوت ديفوار هو الحصول على صدارة كـأس الأمم ومواصلة المسيرة الكروية، بالإضافة إلى أن جميع اللاعبين جاهزين لخوض المباراة التي تبدأ في السابعة مساءً بتوقيت مصر على ستاد السلام، وأن غياب خالد بوطيب لن يؤثر.