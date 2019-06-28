خمس لاعبين في معسكر المنتخب يطالبون بعودة عمرو وردة إلى المنتخب

انتشرت في الساعات الماضية الكثير من الأقاويل حول قرار رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة، بالعفو عن اللاعب عمرة وردة، وتراجعه في قراره حول استبعاده عن المنتخب الوطني، بسبب الفيديوهات الجنسية التي انتشرت له في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الفتاة المكسيكية.

كما أنه قد قام 5 لاعبين في إعلان رفضهم لاستبعاد اللاعب عن معسكر المنتخب، وقاموا بعقد جلسة مع هاني أبو ريدة، وطالبوه بأن يتراجع عن قراره، بعد أن قام اللاعب بنشر فيديو يعتذر فيه عن ما بدر منه، وقد اعتذاره لكل المسئولين في اتحاد الكرة ولأسرته ولجمهوره في مصر، واكد أن الفيديوهات التي تم نشرها قد مر عليها اكثر من عام، وأنه لن يعود لمثل تلك الأفعال مرة أخرى.