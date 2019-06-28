’’وردة رايح جاي‘‘.. أسرار وكواليس عودة اللاعب لمعسكر الفراعنة بعد الاستبعاد

كتب: ضياء السقا

تراجع اتحاد الكرة المصري، برئاسة هاني أبو ريدة، رسميا عن استبعاد اللاعب عمرو وردة من بطولة أمم إفريقيا، عقب اتهامات التحرش التي تعرض لها مؤخرا، وانتشار فيديو مخل له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، عودة اللاعب من جديد.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: "رسميا.. عودة عمرو وردة لمعسكر منتخب مصر".

ويأتي تراجع الجبلاية، بعد اعتذار اللاعب للجماهير المصرية والجهاز الفني للمنتخب واللاعبين عن ما بدر منه من سوء سلوك.

ونشر لاعب الوسط فيديو علي صفحته الشخصية، يقدم فيه الاعتذار للجميع، قائلا: "بعتذر لأهلي وللاعبين والجهاز الفني والجماهير ومش عايز حد يزعل مني وبعتذر لأي حد زعلان مني ".

تضامن لاعبي المنتخب مع وردة

وجاء اعتذار وردة، والعفو عنه، عقب تضامن اللاعبين معه، حيث رفع أحمد المحمدي، قائد الفراعنة، عقب تسجبه هدفا في مباراة الكونغو، علامة 22، في إشارة إلى اللاعب المحترف في اليونان.

ثم تحدث قائد الفراعنة عن استبعاد وردة من المعسكر قائلا :”الجميع يعلم ما حدث وعمرو من ضمن العائلة وكلنا بشر ويخطئ ونحن لن نتركه لأنه واحد من اللاعبين في منتخب مصر ومثل المنتخب”.

وأضاف “هناك أشياء تخرج من أيد الواحد وسنقف بجواره وإن شاء الله القادم سيكون أفضل له، لكن نحن من نقوم بتكبير الأمور”.

وتابع المحمدي: “كل فرد وله حريته الشخصية والحمد لله على المكسب وتركيزنا كان على المباراة ونتمنى التوفيق في الفترة المقبلة”.

مساندة صلاح

بعد ذلك ساند محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الانجليزي، زميله المستبعد من قائمة الفراعنة في كأس الأمم الأفريقية.

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وكتب صلاح تغريدات باللغة الانجليزية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "يجب معاملة المرأة بأقصى درجات الاحترام. "لا" تعني "لا".. هذه الأشياء هي ويجب أن تظل مقدسة".

وأضاق: "أعتقد أيضا أن العديد من الذين يرتكبون الأخطاء يمكن أن تتغير إلى الأفضل، ولا يجب أن يتم إعدامهم، وهي أسهل طريقة".

وتابع صلاح: "نحن بحاجة إلى الإيمان بالفرص الثانية... نحن بحاجة إلى توجيه وتثقيف. التجنب ليس هو الحل".

بعد أيام قليلة من أزمة تحرشه لفظيا بالموديل المصرية، ميريهان، من خلال إرساله رسائل لها عبر حسابها الخاص بإنستجرام، فوجىء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول فيديو مخل لعمرو وردة، لاعب وسط المنتخب الوطني، نشرته عارضة أزياء مكسيكية تدعى "جيوفانا"، بالإضافة إلى صور لمحادثات إباحية بينهما.

تفاصيل الأزمة

بعد أيام قليلة من أزمة تحرشه لفظيا بالموديل المصرية، ميريهان، من خلال إرساله رسائل لها عبر حسابها الخاص بإنستجرام، فوجىء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول فيديو مخل لوردة، نشرته عارضة أزياء مكسيكية تدعى "جيوفانا"، بالإضافة إلى صور لمحادثات إباحية بينهما.

وقالت الفتاة المكسيكية إن الفيديو كان في فترة سابقة، واحتوى على تجاوزات أخلاقية من نجم منتخب مصر.

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وانتشر الفيديو على السوشيال ميديا، ليصل إلى مدير المنتخب والجهاز الفني واللاعبين، مما استدعي رفع الأمر من مدير المنتخب إلى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

استبعاد وردة

وبناء عليه أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد وردة من المنتخب الوطني، لأسباب انضباطية، قبل أن يتراجع عن قراره.

جدير بالذكر أن واقعة الفتاة المكسيكية سبقها، اتهام عارضة أزياء مصرية، تدعى ميريهان، لوردة، بالتحرش اللفظي بها، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام.

ونشرت عارضة الأزياء، مقطع فيديو، عبر حسابها بانستجرام، -قبل أن تقدم على مسحه- اتهمت خلاله، الثنائي عمرو وردة ومحمود حمدي "الونش" بالتحرش بها لفظيًا، من خلال إرسالهما رسائل لها في نفس التوقيت، وأن هناك ما يشبه ”الرهان“ على مواعدتها.

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