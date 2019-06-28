رياضة | عاجل.. مهاجم مصر أمام أوغندا بأمم إفريقيا "مفاجأة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مهاجم مصر أمام أوغندا بأمم إفريقيا "مفاجأة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مهاجم أولمبياكوس اليونانى ومنتخب مصر "أحمد حسن كوكا" حسابات الجهاز الفنى بقيادة المكسيكى خافير أجيري، لقيادة هجوم الفراعنة خلال مواجهة منتخب أوغندا والمقرر لها الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية على ستاد القاهرة الدولى.

وجاء ذلك لإعطاء فرصة للاعب أن يشارك بشكل أساسي بعدما شارك فقط فى الشوط الثانى لمباراة الكونغو الديمقراطية والتى فاز بها الفراعنة بهدفين.

وشارك مروان محسن لاعب الأهلى أساسياً خلال مواجهتى زيمبابوى والكونغو الديمقراطية.