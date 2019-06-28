رياضة | نابولي يحدد سعر بيع نجمه لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يحدد سعر بيع نجمه لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن السعر الذي طلبه نادي نابولي الإيطالي لبيع لاعبه فابيان رويز وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في ظل اهتمام ريال مدريد.

ويريد نادي ريال مدريد ضم فابيان رويز خلال الصيف الجاري بعد ظهوره بمستوى جيد، وكان اللاعب قد انضم لصفوف نابولي مقابل 30 مليون يورو قادماً ريال بيتيس في الصيف الماضي.

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وأوضح موقع "أوك دياريو" الإسباني، إن نادي نابولي يريد بقاء رويز مع الفريق خلال الموسم المقبل لكنه سيتخلى عنه إذا وصل عرضاً بقيمة 100 مليون يورو.

كما أشار الموقع الإسباني إلى أن كارلو أنشيلوتي مدرب نادي نابولي متمسك باللاعب ولا يريد رحيله لأنه من العناصر الأساسية.

وذكر الموقع الإسباني أن رويز متواجد في قائمة أهداف نادي ريال مدريد حال فشل ضم الثنائي بول بوجبا من مانشستر يونايتد أو كريستيان أريكسن من توتنهام.