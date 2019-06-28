رياضة | عاجل.. مدرب المنتخب: حالة واحدة فقط تضمن لنا البقاء بعد أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مدرب المنتخب: حالة واحدة فقط تضمن لنا البقاء بعد أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المدرب العام لمنتخب مصر، الإسباني تيتو جارسيا، أن الهدف الأساسي لجهاز الفراعنة بقيادة خافيير أجيري هو التتويج ببطولة أمم إفريقيا 2019.

وقال تيتو في تصريحات لقناة "أون سبورت" مساء الخميس: "هدفنا التتويج ببطولة أمم إفريقيا وإذا لم يتم تحقيق هذا الهدف فسيكون الرحيل هو القرار المناسب".

وكان منتخب مصر حقق الفوز على الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد أول أمس في المباراة التي جمعتهما على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة أمم إفريقيا التي تحتضنها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.