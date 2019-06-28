رياضة | مانشستر سيتي يضع عينه على "منبوذ" زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يضع عينه على "منبوذ" زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن المدير الفنى الإسبانى بيب جوارديولا لفريق مانشستر سيتى الإنجليزى، يريد ضم لاعب وسطريال مدريد إيسكو خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن جوارديولا يريد الفوز بالتعاقد مع إيسكو الذى أصبحت فرصته فى اللعب مع ريال مدريد صعبة خاصة بعد التعاقد مع إيدين هازارد من نادى تشيلسي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة، أن ريال مدريد يريد بيع اللاعب مقابل 80 مليون يورو وهو ما يصعب الأمور على السيتى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ويذكر أن إيسكو سينتهى عقده مع الملكي عام 2022.