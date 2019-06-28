اونلاين | لقنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد كوت ديفوار دور المجموعات كأس أمم أفريقيا تغطية مباشرةً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لقنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد كوت ديفوار دور المجموعات كأس أمم أفريقيا تغطية مباشرةً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض المنتخب المغربي ثاني مبارياته في المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الافريقية حينما يواجه نظيره الإيفواري في المباراة التي ستلعب على إستاد السلام ويمني كل منت

خب النفس من أجل خطف النقاط الثلاثة للعبور إلى الدور ثمن النهائي.

وكان منتخب ساحل العاج قد إفتتح مبارياته في البطولة حينما واجه نظيره الجنوب أفريقي وتمكن من تحقيق الفوز يوم السبت الماضي بهدف واحد مقابل لا شيء.

في المقابل خطف اسود الأطلس فوز هام وبشق الأنفس على منتخب ناميبيا بالنيران الصديقة ما جعل الخوف يظهر وينبعث إلى قلوب المشجعين.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

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ويدير المباراة تحكيمياً الكاميروني أليوم نيانت الذي أشرف على مباراة الافتتاح بين مصر وزيمبابوي ويساعده إيفاريست مينكواندي والفيس غي نيويو وحكم رابع نغامبو ندالا.

فيما ستنقل المباراة عبر القنوات التالية :-

Sport 1 Hungary

Sport 1 Czechia

Arena Sport 1

beIN SPORTS HD 1 FR

Arena Sport 1 HD Cro

Canal + Sport 1 Afrique

beIN SPORTS MAX 2 HD AR

beIN SPORTS MAX 1 HD AR

Eurosport 2 Spain

تايم سبورت (بث أرضي)