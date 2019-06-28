الان تتابع استبعاد منتخب من تصفيات مونديال 2022 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استبعد منتخب ماكاو فعلياً من بطولة كأس العالم 2022 بعد رفضه السفر إلى سريلانكا للعب مباراة الإياب من الدور الأول بالتصفيات الآسيوية.
ومنحت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفوز 3-0 لمصلحة منتخب سريلانكا، وغرمت اتحاد ماكاو مبلغ قدره 10 آلاف فرانك سويسري (10200 دولار).
وكان منتخب ماكاو فاز 1-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم 6 يونيو (حزيران) الماضي، ولكنه رفض السفر إلى سريلانكا لخوض مباراة الإياب في كولمبو بعدها بخمسة أيام بدعوى وجود مخاوف تتعلق بالسلامة.
ووفقاً لذلك يتأهل منتخب سريلانكا إلى الدور الثاني، إذ سيتم سحب القرعة في كوالالمبور يوم 17 يوليو (تموز) المقبل.
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